Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин написал открытое письмо, в котором извинился за свое поведение в связи с октябрьским инцидентом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Он извинился перед болельщиками и партнерами по команде за то, что из-за нахождения в СИЗО не может помочь "Зениту" в тренировках и на соревнованиях. Кокорин заявил, что не должен был вступать в драку, но не смог сдержаться. Он отметил, что принес извинения пострадавшим и готов загладить причиненный вред.

Кокорин сообщил, что тюрьма помогла ему усвоить урок. "Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье", - сообщил футболист.

14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена, которое он повредил в марте 2018-го. В результате медицинского обследования он получил назначение на реабилитационные процедуры и займется лечебной физкультурой в СИЗО.

Напомним, что мать Кокорина просит суд выпустить сына из "Бутырки" под залог в 10 миллионов рублей.

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