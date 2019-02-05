Жители трех районов Одессы остались без водоснабжения из-за прорыва водопровода на Люстдорфской дороге. Об этом сообщает пресс-служба местного водоканала.

"В связи с необходимостью проведения внеплановых аварийных работ по устранению течи водопровода по адресу ул. Люстдорфская дорога, 17, 5 февраля с 09:00 и до 20:00 приостановлена работа насосных станций "Главная" и "Южная". Из-за этого будет отсутствовать водоснабжение в Приморском, Киевском и Малиновском (кроме Ленпоселка) районах города", - говорится в сообщении предприятия.

При уточняется, что указанное время - предварительное (работы могут быть завершены раньше срока или затянуться).

У бюветов уже образовались очереди из желающих набрать воду, сообщает "Думская". Местные власти обещают дополнительно организовать подвоз воды, однако когда и где это будет, пока не известно. В то же время школы, детсады и больницы Одессы работают в обычном режиме, поскольку там есть необходимые запасы воды.

Фото: dumskaya.net

Сам же ремонт водопровода продвигается медленно. Место прорыва до сих пор не найдено. Главной трудностью в ликвидации течи является то, что на аварийном участке установлен рекламный щит и его нужно демонтировать.

Ранее "Страна" писала о том, что в Львовской области из-за прорыва водопровода машина провалилась под асфальт.

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