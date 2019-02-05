Известную Instagram-блогершу и экс-ведущую программы "Орел и решка" Анастасию Ивлееву не пропустили в Украину. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

В сообщении говорится, что Ивлеева прилетела в Киев из Минска. Однако во время проверки документов на границе выяснилось, что она посещала Крым в 2017 году. Телеведущая пояснила, что была на полустрове на отдыхе и попала туда с территории России. Сотрудники ведомства заявили, что Ивлеева нарушила украинское законодательство, по которому Крым считается оккупированной украинской территорией, а его посещение должно согласовываться с Киевом.

Ей сообщили о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года. Ивлеева пока что не прокомментировала такое решение ГПСУ в своем Instagram.

Фото: dpsu.gov.ua

Отметим, что 5 февраля Ивлееву также внесли в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым". Ей также приписали "участие в попытках легализации аннексии Крыма".

Фото: myrotvorets.center

Напомним, в ноябре 2018 года Ивлеева посещала Украину вместе со своим парнем - российским рэпером ЭлДжеем. Они приезжали в Киев, чтобы дать концерт и поесть борща. Тогда проблем с посещением столицы Украины у Ивлеевой не возникло.

В своем Instagram-сториз агент-герл опубликовала фотографию Владимирского храма с подписью "Ну здравствуй, солнечный" и указала в геолокации "Киев. Украина".

Фото: _agentgirl_/Instagram

Как сообщала "Страна", 26 декабря 2018 года СБУ запретила въезд в Украину Элджею по просьбе народного депутата Владимира Парасюка. Элджей также не сможет приезжать в страну в течение 3 лет.

Как сообщала "Страна", Порошенко поддержал продление ограничения на въезд россиян в Украину.