В первом полугодии 2019 года в "Укрзализныце" решили провести эксперимент: уменьшить количество проводников, которые обслуживают поезда дальнего следования. Об этом сообщает ЦТС.

Так, в компании отметили, что в качестве эксперимента каждые два вагона будут обслуживать всего два проводника, что на одного меньше, чем ранее. Сейчас нормой считается трое проводников на два вагона поезда дальнего следования.

Эксперимент по уменьшению количества данных сотрудников будет проведен на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью. При этом сокращать работников не собираются - в ходе проведения эксперимента будут задействованы новые пассажирские вагоны или вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт.

Данный эксперимент направлен на уменьшение затрат "Укрзализныци" на обслуживание пассажиров. При этом в компании обещают не понижать планку качества обслуживания. Также в компании хотят проанализировать, какие функции выполняют проводники, чтобы в будущем в случае необходимости их пересмотреть.

Напомним, Укрзализныця в 6 раз повысила стоимость группового бронирования мест.

Также мы писали, что "Укрзализныця" хочет избавиться от электричек и передать их на баланс местным властям.