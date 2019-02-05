На Гавайях постепенно запретят покупать сигареты до 2024 года. На рассмотрение законодательного собрания американского штата внесли соответствующий законопроект. Об этом сообщает CNN.

В штате предусматривается повышение возраста, с которого можно покупать сигареты. Предлагается продавать сигареты с начала 2020 года только людям старше 30 лет. Затем возраст для покупки сигарет повысят до 100 лет в 2024 году.

Этот запрет не будет касаться электронных сигарет, сигар и жевательного табака. На данный момент сигареты в штате можно купить с 21 года – это возрастная отметка, установленная в 2016 году. Это одно из самых строгих ограничений для покупки сигарет в США. В большинстве штатов их можно купить с 18 лет, в некоторых - с 19. Текст законопроекта начинается словами: "Сигарета считается самым смертоносным артефактом в истории человечества".

Постепенный запрет связан с потенциальными потерями в бюджете, поэтому местной власти необходимо время, чтобы скорректировать этот вопрос. В законопроекте указано, что Гавайи ежегодно получают до 100 млн от налога на продажу сигарет.

Вместе с запретом на покупку сигарет рынок легальной марихуаны в США может вырасти до $50 млрд в год.

Как сообщала "Страна", загрязнение воздуха сократило продолжительность жизни землян почти на год. Напомним, ученые США отметили резкий рост заболеваемости раком у молодых людей, страдающих ожирением.