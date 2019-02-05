Сегодня, 5 февраля, звездный форвард сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду отмечает свой 34-й день рождения.

Полное имя знаменитого футболиста звучит так - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Он появился на свет треть века назад на живописном острове Мадейра.

Так КриРо расслабляется, фото: instagram.com/cristiano

В минувшем сезоне, в июле 2018 года, пятикратный обладатель "Золотого мяча" перешел из мадридского Реала ( с которым он три года подряд выигрывал Лигу чемпионов - Прим.Ред) в туринский Ювентус.

Его дела в Италии идут очень и очень неплохо. КриРо лидирует в гонке бомбардиров серии А в этом сезоне. На его счету уже 17 голов в 22 матчах за "старую синьору".

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду разбил нос фанатке Ювентуса, но дама всем довольна.