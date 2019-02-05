5 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО в этом году, которая продлится до 25 марта. Ожидается, что внешнее независимое тестирование пройдут около 332 тысяч человек, получившие полное общее среднее образование. В тестировании также смогут принять участие выпускники прошлых лет. В целом ВНО будет проходить по 11 предметам, включая украинский язык и литературу, историю Украины, математику, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки. Но абитуриенты смогут пройти тестирование не более чем по четырем предметам. Основная сессия ВНО в 2019 году пройдет с 21 мая по 13 июня, дополнительная - с 26 июня до 12 июля. "Страна" собрала информацию о том, что необходимо знать абитуриенту: как зарегистрироваться, какие документы приготовить

Как зарегистрироваться на ВНО

Те, кто получит среднее образование в этом году, проходят регистрацию в своих учебных заведениях (школах, ПТУ и так далее). Для регистрации необходимо создать и заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО, подготовить две фотографии размером 3Х4, соответствующие достигнутом возраста, сделать копию паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством). Стоит отметить, что в паспортах нового образца (ID-карта) нет серии документа. Поэтому при заполнении регистрационной формы поле "серия", если у вас такой паспорт, нужно оставить пустым.

При оформлении регистрационной карты абитуриент указывает Ф.И.О., дату рождения, тип документа, удостоверяющий личность, категорию выпускника, информацию о своем учебном заведении, контактные данные (почтовый и электронный адрес, номер телефона), место своего прохождения ЗНО.

После этого необходимо сформировать комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в своем учебном заведении.

Выпускники прошлых лет смогут зарегистрироваться самостоятельно и направить комплект регистрационных документов в соответствующий региональный центр.

С 2019 процедура регистрации участников и порядок определения результатов ВНО немного изменятся по сравнению с предыдущими годами.

Так, в основной период регистрации (то есть с 5 февраля по 25 марта) смогут подавать документы лица, проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или расположенных на линии соприкосновения, или те, кто переселились из таких населенных пунктов.

В дополнительный период регистрации (в этом году - с 3 до 20 мая) смогут подавать документы те, кто участвовал в действиях в зоне АТО и не успел зарегистрироваться для участия в ВНО в основной период регистрации.

Что делать после регистрации

После обработки данных Региональный центр оценивания качества образования отправляет регистрационное сообщение участника ЗНО, сертификат и информационный бюллетень. Индивидуальные конверты тем, кто выпускается в этом году, направляются по адресу учебного заведения, другим лицам - по адресу, указанному в регистрационной карточке.

Выпускники прошлых лет получают эти документы по почте рекомендованным письмом. Ученикам школ документы приходят по адресу их учебного заведения.

После этого на сайте Украинского центра для каждого участника ВНО будет создана информационная страница, доступ к которой осуществляется по номеру сертификата и пин-кодом, указанным в нем.

До 30 апреля 2019 года все зарегистрированные участники могут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуск с указанием времени и места проведения тестов.

Пробное ВНО

Предварительно желающие могли зарегистрироваться на пробное тестирование, которое проводится с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения основного ВНО, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Участие в пробном ВНО платное - от 132 до 138 гривен за одно тестирование.

Регистрация на пробное ВНО проводилась с 8 по 31 января, само оно пройдет с 16 по 23 марта. Первым будет тестирование по украинскому языку, затем по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому). Каждый участник может пройти тест по одному учебному предмету.