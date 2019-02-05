Во вторник, 5 февраля, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск нардепа Игоря Мосийчука касаемо полномочий и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. Об этом Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он обратился в суд по поручению лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. В постановлении сказано, что нардеп попросил суд "установить отсутствие у Супрун Ульны компетенции, предусмотренной, включенных, но не исключенных положениями статьи 44 Закона Украины "Про Кабинет министров Украины", пункта 10 Положения про Министерство здравоохранения Украины, утвержденного постановлением Кабмина от 25 марта 2015 года №267".

Суд решил заявление Мосийчука удовлетворить частично и "запретить первому заместителю Министра здравоохранения Укрины Ульяне Супрун предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра охраны здоровья Украины...".

Источник в судейских кругах пояснил Стране, что это решение "не стоит выеденного яйца". "Радикалы просто купили в пиар-целях решение суда первой инстанции, которое не вступит в силу, так как будет апелляция. В апелляции это решение отменят", - сказал источник

Напомним, что мнение Ляшко и "Радикальной партии" о медреформе менялось очень резко: от полного неприятия до голоса "за" на заседании Рады в октябре 2017 года. В частности, Ляшко утверждал, что медреформа уничтожит больницы по всей Украине. Во время первого голосования желал, чтобы у депутатов, которые проголосуют, "руки поотсыхали". А в день голосования во втором чтении, 19 октября, Олег Ляшко неожиданно поменял свою точку зрения и сказал, что в результате реформы украинцы получат достойную медицинскую помощь. В итоге и он, и большая часть его фракции проголосовала за реформу, фактически подыграв власти.

А уже в конце января 2019 года Ляшко разделся, чтобы показать пагубность медреформы, за которую сам же голосовал.