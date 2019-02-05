В Одесской области разыгрался настоящий вестерн. Полиция со стрельбой задерживала мужчину, подозреваемого в совершении убийства еще в 2017-м году. При этом злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей, оседлав коня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник начальника облуправления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Ковбойские страсти разгорелись в Любашевском районе области, где был замечен находящийся более года в розыске злоумышленник. Осознав, что на его руках сейчас сомкнутся наручники, подозреваемый использовал последний шанс - вскочил на коня и попытался скрыться. Очевидно он был не слишком умелым наездником, поскольку конь внезапно поскакал в сторону правоохранителей.

"Оперативник Раздельнянского ОП дважды применил устройство для отстрела травматических боеприпасов (в народе травмат) и, попав ковбою в голову, все же, задержал преступника", - говорится в сообщении.

После инцидента коня осмотрел ветеринар и сделал вывод, что животное не пострадало.

Ранее "Страна" писала о том, что полицейские задержали подозреваемого, который прострелил голову бизнесмену на трассе под Кременчугом.

Также мы сообщали, что подозреваемый в грабеже протаранил два патрульных авто и пытался стрелять в полицейскую погоню.