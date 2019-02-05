Глава УПЦ КП Филарет похоже выздоровел после того, как у него резко ухудшилось здоровье в день интронизации Епифания главой ПЦУ. Вместе с другими священнослужителями ПЦУ Филарет принял участие в заседании Синода.

Встреча проходит в Доме митрополита Епифания под его предводительством. За круглым столом собралось около 11 священнослужителей. Филарет сидит по правую руку от Епифания. На столе - позолоченные кресты и иконы, блокноты, вода, бумага и ручки для записей.

Фото: facebook.com/epifaniy

Как сообщала "Страна", в день интронизации Епифания 3 февраля глава УПЦ КП Филарет находился под постоянным наблюдением врачей, он передал свое письменное поздравление.

"Страна" выяснила, почему на интронизации главы ПЦУ не будет делегации афонских монахов.

Священный Кинот Святой горы Афон на внеочередной сессии принял решение отказать Константинопольскому патриарху Варфоломею, который просил афонитов направить делегацию для участия в интронизации предстоятеля Епифания.

Отметим, что на интронизации Епифания не было иерархов поместных Православных церквей, кроме "людей Варфоломея".