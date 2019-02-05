Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталия Королевская внесли в парламент законопроект №9527 "О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и поставку горячей воды, поставку электрической энергии, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года".

Этот законопроект предполагает полное списание долгов по ЖКХ гражданам Украины, передает пресс-служба политсилы.

"В период 2014-2018 гг. тариф на газ для населения в Украине вырос на 1080%, на горячее водоснабжение – на 560%, на отопление – на 1240%, на электроэнергию – на 221,4%. При этом, среднемесячная заработная плата выросла за соответствующий период лишь на 171,5%. Это привело к более чем 4-кратному увеличению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги – до 55,6 млрд грн.", - говорится в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке, "списание задолженности населения перед соответствующими субъектами хозяйствования, осуществляющими поставки природного газа для нужд бытовых потребителей, а также централизованного отопления и поставки горячей воды, осуществляется путем взаимозачета за потребленный природный газ перед "Нафтогазом". Списание задолженности населения за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств Государственного бюджета".

Ранее Юрий Бойко вместе с коллегами подал законопроект №9403, который предусматривает установление предельной цены на газ для всех категорий потребителей - она ​​не должна превышать 4 900 гривен за тысячу кубометров (сейчас для населения она составляет 8,5 тысяч гривен).

Ранее "Страна" рассказывала, с чем идет на выборы Бойко и "Оппозиционная платформа - За життя".