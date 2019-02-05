В марте прошлого года в отделениях компании по доставке в Киеве, Харькове, Полтаве и Днепре проходили обыски. Среди версий тогда были происки конкурентов, политический заказ, вымогательство или финансовые махинации. Могут ли правоохранители вернуться в новом году.

Ближе к концу 2018 года украинцы столкнулись с ситуацией, когда им стали приходить сообщения о списании комиссии при использовании кредитных средств. Это происходило после того, как они оплачивали покупки на "Новой почте" деньгами своих банков.

Когда стали разбираться, выяснилось – некоторые украинские компании изменили платежи банковскими картами клиентов с "оплаты товара/услуги" на "перевод личных средств". Если раньше комиссию банку платила компания, у которой стоял ее терминал, то с переходом на систему "перевод личных средств" это стало обычным платежом. Для тех, у кого есть деньги на карте, ничего не изменилось, но для тех, кто – как многие перед Новым годом, хотел расплатиться кредиткой, стали снимать комиссию. Это значит, что менее платежеспособный клиент должен был заплатить банку комиссию вместо торговой площадки. При этом не всегда зная, на какие траты он идет.

С декабря банки решили отклонять покупки за счет кредитных средств, если понимали, что компания хочет переложить свою комиссию на клиента. Об этом в соцсети написал один из основателей monobank Олег Гороховский.

Дошло до того, что клиенты принимали решение не переплачивать. В итоге, сделки срывались: покупатели уходили без посылок, а товары возвращались продавцам. Для себя пользователи "Новой почты" принимали решение находить другие компании по доставке.

Когда банки стали отклонять оплаты кредитными средствами, в отделениях "Новой почты" стали не принимать кредитные карты.

В основном, в отделениях "Новой почты" стоят терминалы "Ощадбанка". Найти терминалы других банков, по словам пользователей соцсетей, сложно. Именно через государственный банк Украины проходит оплата от "физлица-физлицу". В "Новой почте" недовольным клиентам сказали – вопросами перевода денег занимается финансовая компания "ПОСТ ФІНАНС" и делает она все законно. В СМИ есть комментарий компании по доставке, в котором та заявила - комиссию берет банк на своих условиях, а они пытаются сократить свои расходы.

Правда, нигде в официальных комментариях нет ни слова о том, что у "Новой почты" и компании "ПОСТ ФІНАНС" одни и те же бенефициары – основатели экспресс-доставки Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.

Но, кроме нарушений принципов работы карточного бизнеса и возврата назад к наличке, перевод денег "от физлица-физлицу" породил схему, которая может создать опасный прецедент в системе налогообложения. Когда клиент пользуется услугой "наложенного платежа", он платит не только за доставку, но и за саму посылку, которую заказал у продавца. В этом случае расчет между покупателем и продавцом идет через текущий счет «Новой Почты». На следующем этапе компания зачисляет средства за товар сначала на свой счет, а затем, неизвестно на каких основаниях, переводит их продавцу от своего имени.

В марте 2018 у Генпрокуратуры уже были вопросы к работе отделений компании. Одно из обвинений касалось денежных переводов. Но тогда все удалось уладить полюбовно.

Вячеслав Климов