Вечером в понедельник, 4 февраля, в Белой Церкви под Киевом произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

По информации правоохранителей, инцидент случился около 18:30. Двое студентов переходили дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля KIA Sorento не заметил молодых людей и сбил их. В результате 20-летний парень и его 21-летний знакомых от полученных травм скончались на месте.

Полицейские устанавливают все детали смертельного ДТП и проводят следственные действия.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в страшном ДТП на проспекте Победы в Киеве погибла мать известной певицы.

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