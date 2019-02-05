В Белой Церкви студенты перебегали дорогу в неположенном месте и погибли под колесами кроссовера
Вечером в понедельник, 4 февраля, в Белой Церкви под Киевом произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.
По информации правоохранителей, инцидент случился около 18:30. Двое студентов переходили дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля KIA Sorento не заметил молодых людей и сбил их. В результате 20-летний парень и его 21-летний знакомых от полученных травм скончались на месте.
Полицейские устанавливают все детали смертельного ДТП и проводят следственные действия.
Фото: kv.npu.gov.ua
Напомним, в страшном ДТП на проспекте Победы в Киеве погибла мать известной певицы.
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