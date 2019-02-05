Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий, которое ожидается в ночь на среду, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте КГГА.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - мокрый снег и гололедица.

"В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. В "Киевавтодоре" напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуацией принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какая погода ждет украинцев в начале февральской недели.

Также мы сообщали, что синоптики предупреждают о перепадах температуры, которые приведут к гололеду и туману на дорогах.