До футбольной евровесны остается чуть больше недели. В первом матче 1/16 Лиги Европы донецкий Шахтер примет в Харькове немецкий Айнтрахт. И у гостей будет солидная поддержка на трибунах ОСК "Металлист".

Как передает официальный Twitter "горняков" поддержать свою команду в Украину приедут около 2 300 болельщиков из Германии.

Фото: witter.com/FCShakhtar

Напомним, что матч 1/16 Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 14 февраля в 22.00. Вместимость харьковского стадиона - 40 003 зрителя.

Ответный матч пройдет в Германии 21 февраля на "Сommerzbank-Arena", которая вмещает 51 500 зрителей.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер подал в УЕФА заявку на Лигу Европы. Полный список игроков.