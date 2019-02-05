Недавно в Киеве в метро напали на одного из участников национального отбора Евровидения Андрея Хайата. Об этом сообщает "КП в Украине".

Андрей Хайат, который известен своим участием в талант-шоу "Голос страны" и Нацотборе Евровидения в 2019 году и выступает под именем KHAYAТ, ехал на акустический концерт вместе со своим музыкантом. Прямо в вагоне метро к ним подошли трое неизвестных и спросили у Андрея: "Это ты из телека?" Музыкант думал, что парни просто узнали его и хотят поздороваться, но его ударили прямо в лицо. По словам Хайата, нападавшие были похожи на освободившихся из тюрьмы. А больше всего досталось музыканту, который ехал вместе с Андреем. Его пинали ногами, в том числе, по голове.

По словам участника Нацотбора Евровидения, в момент нападения в вагоне были люди, в том числе, в форме Нацгвардии, но ни один из пассажиров не попытался помочь или помешать избиению. Также музыкант сообщил, что не собирается обращаться в полицию, так как не верит, что это к чему-то приведет.

В своем Instagram певец выложил снимок, на котором видны последствия нападения.

Скриншот: Instagram

Напомним, жеребьевка определила, когда и в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2019 в Израиле.

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