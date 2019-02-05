На кладбище в селе Чернещина Харьковской области нашли тело 43-летнего мужчины, который подорвался на гранате. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5. Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". Отмечается, что работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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