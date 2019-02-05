Москва переживает атаку телефонных террористов. Во вторник, 5 февраля, в адрес 32 общественных и административных объектов в Москве поступили анонимные звонки о минировании. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на информированный источник.

В настоящий момент известно, что под возможной угрозой оказались Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а также детский центр "Мастреславль" в торговой галерее между станцией метро "Выставочная" и мостом Багратион в "Москва-Сити".

По данным телеграм-канала Mash, к этому моменту московские силовики и спасатели получили 88 собщений о готовящихся взрывах в Москве и еще об 11 - в области. Речь идет о школах, детских садах, вузах, торговых центрах.

"Половина заявок приходят на почту (у вас бомба, корпус из пластика, таймер активируется после открытия письма), половина - по телефону. Скорее всего все как всегда - но бедолгам-силовикам реагировать надо", - говорится в сообщении.

Отметим, что во время предыдущей атаки "телефонных террористов" сообщалось, что звонки совершались из Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту "Борисполь" неизвестный заминировал по телефону все самолеты на Тель-Авив.