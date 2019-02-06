"Порохоботы", "юлеботы", реклама в YouTube и Facebook - всё это не поможет кандидатам в президенты Украины победить на выборах в марте 2019 года.

Если на Западе избирателя в последние годы вербуют через Твиттер и "биг дата", то в Украине решающую роль сыграет старый добрый телевизор, а не интернет. Причем, пожалуй, даже в большей степени, чем раньше.

Ведь на президентских выборах 2010 и 2014 годов не было столь массовой миграции из Украины. А сейчас молодежь и люди, которых социологи называют экономически активным населением, уезжают миллионами.

В стране же остаются в основном пенсионеры, которые мало пользуются интернетом - зато имеют устойчивую привычку получать новости по телевизору, а главное - исправно посещать избирательные участки.

Таким образом, исход выборов определят телеканалы, которые имеют больше аудитории старшего возраста. А результаты претендентов на пост №1 могут быть в реальности значительно отличатся от того, что показывают нынешние рейтинги.

"Страна" разбиралась, за кого проголосует резко постаревшая Украина.

Минус 12 миллионов украинцев

Когда Петр Порошенко пытается завоевать очки достижением безвиза с ЕС, он ходит по очень тонкому льду.

Тех, кто ездит "выпить чашечку кофе в Братиславу", среди пользователей безвиза - не так уж много. Основная масса - это трудовые мигранты, которые скорее всего на выборах не проголосуют.

Да и уезжают люди не от хорошей жизни. Это подтверждают последние опросы. По ним украинцы считают, что массовый выезд людей за границу - это главная угроза государству. А значит, безвиз, который эту угрозу олицетворяет, может снизить рейтинг Порошенко.

Исследование "Рейтинга" от 4 февраля 2019 года

В конце декабря министр социальной политики Андрей Рева отметил, что на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн человек. Итого выходит более 12 миллионов человек.

По данным Международной организации миграции, примерно половина всех мигрантов мира - в возрасте от 18 до 29 лет.

Именно среди таких молодых людей количество долгосрочных трудовых мигрантов, решившихся не возвращаться в Украину, почти вдвое больше, чем среди людей в возрасте от 45 до 65 лет, сообщила Радио НВ первый замминистра социальной политики Ольга Крентовская.

Причем бегство рабочих рук из Украины началось и до безвиза. За три года с 2013-го по 2016 год численность экономически активного населения сократилось с почти 21 млн до 18 млн. За этот же период численность штатных работников уменьшилась на 2 млн, а самозанятых – на 2,5 млн.

После введения безвизового режима эти процессы только ускорились. Параллельно европейские соседи Украины начали открывать свои рынки труда для украинцев, которых в основном используют на малоквалифицированных работах - стройках, плантациях, складах и на вредных производствах.

Как миграция влияет на демографию

Таким образом, предстоящие весной выборы обнажают две проблемы. Во-первых, из-за оттока населения на них ожидается низкая явка. Во-вторых - это будет изрядно "постаревший" избиратель.

С явкой все более-менее понятно - помимо мигрантов, на выборах не проголосует население неподконтрольных территорий. В 2014 году на майское голосование пришло 18 миллионов человек (из 35 миллионов избирателей). Сейчас, по логике, их количество будет еще меньшим.

Причем, как уже утверждалось, меньше станет именно людей 20-40-летнего возраста.

Правда, все это - приблизительные прикидки. Они лишь отображают тенденцию. Конкретных же цифр по составу населения на данный момент нет - для этого нужно проводить перепись.

"На днях у меня была частная беседа с социологами, которые делали один из последних соцопросов. Мне было интересно, как учитывается в рейтингах демографическая картина. Никто не знает даже точное количество уехавших, не говоря уже об их политическом предпочтении. В государственном реестре избирателей 35 млн человек. В Крыму и ОРДЛО - оценочно до 3,5 млн. За рубежом - от 5 до 7 млн. Социологи меряют явку от выборки из 31 млн. На самом деле явка будет в первом туре не 65%, а 55%, за счет отсутствия трудовых мигрантов. Так же стоит "перевзвешивать" и рейтинги. Голосовать будут бюджетники и пенсионеры, а треть трудоспособных - вне выборов", - рассказал "Стране" нардеп Игорь Попов, который ранее возглавлял Комитет избирателей Украины.

Таким образом, если пересчитать на абсолютное число избирателей, то проголосует 18-19 млн человек. Для выхода во второй тур нужно будет набрать в районе 20 процентов от пришедших на участки - то есть менее 4 млн человек или же чуть более 11 процентов от общего числа избирателей.

Эксперт-международник, глава Центра балто-черноморских исследований Ирина Верещук считает, из-за демографического перекоса реальные результаты выборов будут совсем не теми, о которых говорит социология.

"Наиболее активная часть голосующих сегодня - на заработках за границей, а там, как известно, власть не очень позаботилась об обеспечении им конституционного права - выбирать. В России участки не будут работать вообще, в Польше их всего четыре для почти 2 млн украинцев. Я сомневаюсь, что ради выборов они (мигранты - ред.) захотят специально возвращаться в Украину. Даже временно. Демографическая картина меняется, и на выборах мы можем увидеть совсем не то, что сегодня рисуют социологи", - заявила "Стране" Верещук.

Правда, проблема массовой миграции были и ранее. Но, например, на Западной Украине была распространена практика, когда родня голосовала и за себя, и за тех, кто на заработках за кордоном. Но это было возможно, как правило в ситуации, когда большинство избиркомов в этом регионе целиком контролировались одной политической силой. Сейчас такое уже вряд ли будет из-за сильной конкуренции.

Кроме того, масштабы миграции в последние годы очень сильно возросли и охватили уже всю страну. И покрыть эту недостачу за счет организации голосования "мертвых душ" будет непросто.

Как демография повлияет на рейтинги

В соцопросах, которые публикуются в последнее время, действительно не учитывается влияние миграции на изменение демографии. Для составления выборки используется социально-демографическая (в том числе и возрастная) структура украинского общества, исходя из данных официальной статистики. А она не отслеживает массовый отток людей.

При этом в реальности эти возрастные группы представлены иначе (и никто достоверно не знает, как именно). С учетом массового выезда наиболее молодых и активных - крен идет в сторону более пожилого избирателя. Что может в итоге скорректировать результаты и самих опросов.

"Нам, социологам, всегда было сложно учитывать интенсивную мобильность населения Украины, мигрирующего между Восточной Европой и Россией, - поясняет "Стране" социолог Виктор Небоженко. - Во-вторых, переселенцы разъехались по всей Украине. Мы, как можем, это учитываем. Но никто не может достоверно сказать, как эти миллионы человек влияют на выборы. Мы можем только предполагать, что миллионы людей, которые массово выезжают и заполняют рабочие места Польши, Чехии, Португалии, это не активный электорат, а пассивный. А на выборы пойдет более "возрастной" электорат, который находится в Украине".

Если взглянуть на рейтинги кандидатов под углом выезда миллионов молодых и зрелых украинцев - то они претерпят существенные изменения.

Безусловно, самая молодая аудитория - у Владимира Зеленского, который недавно вырвался в лидеры президентской гонки. У него тотальное превосходство над другими кандидатами среди избирателей 18-39 лет.

Однако он проигрывает Тимошенко, Порошенко и Бойко среди украинцев старше 50 лет.

Исследование группы "Рейтинг"

И еще один важный момент для понимания тенденций - львиная доля (84 процента) аудитории старше 50 лет черпают информацию из телевизора.

Данные соцгруппы "Рейтинг" за декабрь 2018 года

То есть реальные результаты кандидатов будут зависеть от "постаревшей" за последние годы демографии, а также крупнейших телеканалов, которые в основном и обслуживают пожилую аудиторию.

Какие телеканалы "сделают" выборы-2019

В 2019 году во время предвыборной кампании общенациональные каналы окажутся в парадоксальной для себя ситуации. Они начнут зарабатывать не на экономически активной аудитории или, как ее еще называют "коммерческой" (18-54), а на более старшей возрастной группе.

Причина - выборы. Если обычный рекламодатель хочет привлечь к своему товару платежеспособных покупателей молодого и среднего возраста, то политиков интересует реклама среди тех, кто пойдет на участки. Как мы уже говорили - активнее голосуют люди от 50-ти и старше.

Потому крупнейшие телеканалы и начинают меряться именно этой прослойкой зрителей.

Лидирует здесь "Интер" (принадлежит предпринимателю Дмитрию Фирташу и нардепу Сергею Левочкину). Именно у него наибольшая аудитория 50+, судя по усредненным данным за 2018 год.

На втором месте - "Украина" Рината Ахметова, на третьем - телеканалы Пинчука СТБ, ICTV и "Новый" (группа "Старлайтмедиа"). И на последнем - 1+1 Игоря Коломойского.

Данные на основе телеизмерений компании Nielsen

Судя по этим данным, можно грубо спроецировать, кто из кандидатов получит больше информационной поддержки на выборах президента.

Так, совладелец "Интера" Сергей Левочкин является одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь". Эта политсила двигает в президенты Юрия Бойко.

Канал "Украина" Рината Ахметова распределяет свои ресурсы между поддержкой Петра Порошенко, Олега Ляшко и Александра Вилкула (отдавая явное предпочтение президенту - на "Украине" даже показывали максимально сервильный фильм о Порошенко).

Ресурсы Виктора Пинчука уделяют особое внимание Порошенко, Тимошенко и Гриценко.

И, наконец, "плюсы" Коломойского - они главным образом рассказывают об успехах Владимира Зеленского и чуть меньше - Юлии Тимошенко. Также 1+1 много говорит о кандидате от партии "Укроп" Александре Шевченко - давнем партнере Коломойского.

Одновременно с этим телевизор дает больше надежды на победу Юлии Тимошенко, которая в опросах начала уступать Зеленскому. По социологии, ее аудитория старше всех. А негатива к ней пока меньше, чем к действующему президенту. А часть телеканалов к ней вполне благосклонна.

Также выше соцопросов может оказаться результат и у Юрия Бойко, у которого значительную долю составляет возрастной избиратель.

Зеленскому же придется с этой точки зрения непросто. Мало того, что его молодой электорат и раньше на выборы ходил крайне недисциплинированно, так теперь он еще и за границу уехал.

Впрочем, для шоумена ситуация в этом плане не безнадежная, учитывая его доступ к телеканалу 1+1. Именно на этом канале в марте покажут главное "вундерваффе" кампании Зеленского - третий сезон сериала "Слуга народа".

И если он хорошо "зайдет" в народ, то это может, теоретически, нарастить рейтинг "кандидата Зе"7

Как старение избирателей поменяло политическую карту Восточной Европы

Отметим, что проблема старения избирателя из-за массового отъезда молодежи за границу не уникальное украинское явление. Еще раньше с ним столкнулись страны Восточной Европы.

Что и привело к тому, что в них стали проигрывать выборы либеральные силы и побеждать традиционалисты-националисты. Вроде партии "Право и справедливость" Дуды и Качиньского в Польше либо Виктора Орбана в Венгрии.

А в Молдове, например, на выборах в 2016 году победил пророссийский кандидат Игорь Додон. Причина таже - молодежь уехала за границу и на выборы пришло старшее поколение с ностальгией по советскому времени и дружбе с Россией.

Подробнее об этих тенденциях можно прочитать в нашей статье "В бой пойдут одни старики".