ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты Украины Тарасу Костанчуку, который баллотировался от "Партии Защитников Украины".

В своей предвыборной программе он предложил "ввести смертную казнь для государственных служащих всех рангов по статьям уголовного кодекса, которые можно объединить понятиями "коррупция", "зрада", "хищение государственного имущества" и другие.

Также Костанчук предложил отменить презумпцию невиновности для государственных служащих - "не можешь объяснить происхождение состояния - автоматически садишься в тюрьму с конфискацией имущества, своего и ближайших родственников, которые также не смогут объяснить свое состояние".

ЦИК расценила это как наличие в предвыборной программе кандидата положений, направленных на пропаганду насилия, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, по причине комиссия имеет право отказать в регистрации.

В постановлении Центирзбирком напоминает, что обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях.

"Итак, предложенные в предвыборной программе Костанчука Тараса Дмитриевича меры нарушают Конституцию Украины, вводят дискриминацию по профессиональному признаку, пропагандируют насилие и посягают на установленные Конституцией Украины права и свободы человека", - резюмировала ЦИК.

Отметим, что официально отмененную в Украине с 2001 года смертную казнь для коррупционеров, предателей государства и террористов, предлагает ввести и Олег Ляшко, правда, после соответствующего референдума.

По состоянию на сегодня комиссия отказала в регистрации уже 24 претендентам. Наиболее частая причина - непредоставление документа о перечислении денежного залога в размере 2,5 миллионов гривен.

Помимо прочего, у комиссии возникали претензии к возрасту потенциальных кандидатов, языку заполнения анкеты, сведениях о гражданстве, подтверждении проживания в Украине на протяжении последних 10 лет. Один из желающих стать президентом Украины написал в своей анкете нецензурные слова в адрес ЦИК, другой был уличен комиссией в том, что признает "самопровозглашенные республики". Подробнее о каждом случае - в нашем материале.

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