Уже в среду, 6 февраля, в Украину придут атмосферный фронт и небольшое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Украинцев в среду ожидают мокрый снег, местами с дождем. Такая погода будет наблюдаться на севере, местами в центральных, западных областях (на западе только ночью) и в Харьковской области. На юге сохранится сухая погода.

"Там, где выпадет снег, существует вероятность налипания мокрого снега - завтра перед работой выйдите немного раньше, чтобы почистить машину или дорожку", - написала Наталья Диденко.

Ближайшей ночью ожидается -1...-4 градуса, днем 6 февраля: ​​0...+3 градуса. В южной части страны ночью 0...+3 градуса, днем: ​​+4...+9 градусов. В Киеве среда будет с мокрым снегом, во второй половине дня осадки прекратятся. На дорогах гололедица. Ночью в столице -1...-3 градуса, днем ​​6 февраля: 0...+2 градуса.

В ближайшие дни - ночью незначительный мороз, днем ​​небольшие "плюсы". Очередное потепление вероятно с 10 февраля.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики предупредили о перепадах температуры, которые приведут к гололеду и туману на дорогах.

Также мы писали, что синоптик пообещала украинцам метеорологический перебор с туманом в начале недели.