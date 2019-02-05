Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал отключать микрофон народным депутатам в случае ведения предвыборной кампании вместо обсуждения законодательных актов. Об этом он заявил во время выступления перед парламентариями на открытии десятой сессии ВРУ VIII созыва, передает "112 Украина".

"Когда я, председатель Верховной рады Украины, буду видеть, что во время обсуждения законов кто-то не обсуждает закон, а ведет предвыборную агитацию, я буду выключать микрофон. И я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит. Я не позволю превратить Верховную Раду Украины в плацдарм для избирательных кампаний, особенно учитывая то, какая огромная ответственность стоит перед нами на этой сессии", - сказал Парубий.

Напомним, в президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года, а 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания.

Ранее "Страна" писала о том, что на генпрокурора Луценко подали жалобу в КДКП из-за агитации за Порошенко. Также мы сообщали, что Порошенко прикажет пограничникам не пускать в Украину наблюдателей из России.