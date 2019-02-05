В 2019 году, как и в 2018-ом, Украина, согласно рейтингу международной правозащитной организации Freedom House, является "частично свободной" страной. Об этом передает "Радио Свобода".

При этом уточняется, что аннексированный РФ Крым считается "несвободным", равно как и Россия в целом. Причиной послужило то, что этот процесс включает в себя нацеленные репрессии против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.

В исследовании правозащитников также сказано, что за последний год уровень свобод в Украине несколько ухудшился.

Всего рядом с Украиной в разделе "частично свободных" стран находятся 59 других государств и пять территорий. "Свободных" стран и территорий из проанализированных 209 было выявлено 87.

Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд - начиная с 2005 года, говорится в отчете Freedom House.

Инфографика: radiosvoboda.org

Напомним, в январе прошлого года Freedom House назвал Украину частично свободной страной.

Также мы писали, что из-за обысков в редакциях "Вестей" и "Страны" Украина опустилась в рейтинге свободы слова от Freedom House.