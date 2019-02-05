Во вторник, 5 февраля, президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны". Об этом сообщает USA Today.

"Трамп выступит с посланием "О положении страны" на совместной сессии Конгресса в Палате представителей во вторник. В 21.00 (02.00 6 февраля по Киеву - Прим.Ред.) по местному времени", - заявили в пресс-службе Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время своего выступления в Конгресс "О положении страны" попросит законодателей утвердить законы по финансированию инфраструктурных проектов и проинформирует их о торговых переговорах с Китаем.

Также американский лидер призовет конгрессменов одобрить новый торговый договор USMCA с Канадой и Мексикой, который заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Помощники президента отметили, что Трамп намерен поднять в речи тему мигрантов и строительство стены на границе с Мексикой.

Также не исключается, что президент США может объявить о введении чрезвычайного положения в стране, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп предупредил: не будет денег на мексиканскую стену - будет шатдаун №2.

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