С 5 февраля "Укрзализныця" уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию. Об этом говорится на сайте ведомства.

"С 5 февраля года поезда № 24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно", - заявили в "Укразализныце".

Отмечается, что уменьшение рейсов поездов в России связано со "стремительным падением пассажиропотока между странами" - в 2018 году он сократился на 20% по сравнению с 2017 годом.

"С конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. За период с августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" запустит поезда в Берлин и Кошице.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов к 8 Марта.