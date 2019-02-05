Вечером в понедельник, 4 февраля, на Борщаговке в Киеве произошло ЧП: из окна многоэтажного дома выпал 12-летний ребенок. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 20:30 по адресу улица Борщаговская, 173/187. 12-летний мальчик выпал из окна шестого этажа шестого подъезда десятиэтажного дома. В результате ребенок выжил, но с травмами его госпитализировали в "Охматдет".

На месте работала полиция и медики. Правоохранители уточняют, как и почему мальчик выпал из окна высотки.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, 29 января из окна в Софии Киевской выпал мужчина.

Также мы писали, что в Киеве патрульные спасли 86-летнюю женщину, которая собралась выпрыгнуть из окна.