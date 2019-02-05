На заседании во вторник, 5 февраля, депутаты Верховной Рады рассмотрят вопрос о моратории на проверки СМИ в предвыборный период тридцатым по счету. Об этом сообщает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"И о реальном отношении парламента и его большинства к свободе слова. Мораторий на проверки СМИ в предвыборный период (который длится уже больше месяца) в повестке дня сегодня стоит 30-м вопросом. Между Рекомендациями по антропогенным изменениям климата и переименованием села Химчин Косовского района. Это еще одно доказательство, что для нынешнего парламента свобода слова и защита прав журналистов - не приоритет", - написал Томиленко.

Скриншоты: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, Верховная Рада на своем последнем заседании в 2018 году, 21 декабря, так и не ввела мораторий на проверки СМИ на время выборной кампании-2019. Это произошло впервые в истории современной Украины.