Британская газета Daily Mail опубликовала ранее неизвестное видео допроса музыканта Майкла Джексона по делу о педофилии. По данным издания, это единственная запись с Джексоном, касающаяся этих обвинений.

Уточняется, что видеозапись сделана 1 марта 1996 года в отеле Four Seasons в Нью-Йорке. Юристы опрашивают Джексона о нескольких эпизодах предполагаемого сексуального насилия. В частности, речь идет о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома", - все они часто бывали на знаменитом ранчо "Неверлэнд".

Как отмечает Daily Mail, на записи певец нервничает, много смеется и как будто не осознает всей серьезности предъявленных ему обвинений.

В 1993 году отец Джордана Чендлера обвинил Джексона в растлении его 13-летнего сына. Певец заплатил семье Чендлеров $22 млн и после этого подросток отказался давать показания в суде. Дело было прекращено из-за отсутствия улик.

В 2004 году против Джексона снова выдвинули обвинения, дело дошло до суда, однако присяжные признали артиста невиновным.

Ранее "Страна" писала о том, что "личный врач Майкла Джексона заявил, что отец кастрировал поп-звезду в 12 лет, чтобы не ломался голос.

Также мы сообщали, что знаменитая куртка Майкла Джексона ушла с молотка почти за $300 000.