После смертельного пожара в 16-м округе Парижа, который вспыхнул в ночь на 5 февраля, задержана 41-летняя женщина, страдающая психическими расстройствами. Об этом сообщает BFMTV.

Как сообщил прокурор французской столицы Реми Хейц, число погибших достигло 8 человек, более 30 человек ранены.

"На данном этапе версия, которой отдается предпочтение, - преступное деяние, была задержана подозреваемая, которая живет в здании", - отметил Хейц.

Задержание было произведено ночью возле места пожара. По информации телеканала, 41-летняя парижанка страдает психическими расстройствами. Ее поместили под стражу. Начато расследование.

Напомним, менее месяца назад в центре Парижа в результате взрыва газа в пекарне погибли четыре человека.

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