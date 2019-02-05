В понедельник, 4 февраля, Соломенский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП) о продлении срока действия процессуальных обязанностей экс-руководителю ГФС Мирославу Продану. Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

Рассмотрев ходатайство, суд разрешил бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану снять электронный браслет, а также позволил ему не сдавать загранпаспорт.

"Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязанностей носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу", - сообщает САП.

При этом прокуроры отмечают, что суд предоставил Продану возможность бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу.

"Мотивы принятого решения в настоящее время не известны, поскольку объявлен лишь краткий его текст. Отметим, что согласно УПК Украины решения следственного судьи обжалованию не подлежат", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Напомним, Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года, 5 сентября 2018 года он подал в отставку по собственному желанию. 16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении.

В начале декабря Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Продана в виде личного поручительства, его выразили желание взять на поруки семь человек, в том числе нардепы от Блока Петра Порошенко Геннадий Ткачук, Николай Кучер и Вадим Денисенко. Суд обязал экс-главу ГФС сдать паспорта и носить электронный браслет.

28 декабря Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения экс-главе ГФС Мирославу Продану. Прокуроры хотели добиться изменения меры пресечения на арест подозреваемого, но суд оставил ее без изменения.