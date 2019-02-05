Крымчанка Ксения Симонова вышла в финал чемпионского сезона американского талант-шоу America’s Got Talent. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Отметим, что Ксения является победительницей первого сезона украинского аналога этого шоу, который выходил на телеканале СТБ, "Україна має талант". На этот раз она вошла в финал чемпионского сезона американского конкурса. Для него были отобраны 50 участников - победителей или финалистов талант-шоу из разных стран.

Во время каждого из пяти эфиров выбирают двух лучших: одного - с помощью golden buzzer (кнопка, которую нажимают либо судьи, либо ведущий только один раз за эфир), а второго - выбирают зрители методом закрытого голосования. В пяти полуфиналах таким образом формируются 10 финалистов.

В эфире 4 февраля Ксения Симонова нарисовала песком историю о ребенке, который вырос, стал знаменитым художником и забыл своих родителей. Ведущий Терри Крюс нажал "golden buzzer", что и подарило украинке путевку в финал шоу.

Видео: YouTube/ America's Got Talent

Скриншот, фото: Facebook/ Ксения Симонова

Напомним, телеканал СТБ закрыл шоу "Україна має талант" - адаптацию популярного американского шоу "Аmerica's Got Talent".

Также мы писали о том, что украинская команда с цифровым номером "The Escape" ("Побег") покорила жюри 13-го сезона America's Got Talent.