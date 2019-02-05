Во вторник, 5 февраля, в Киеве торжественно откроется десятая сессия Верховной Рады VIII созыва. В планах нардепов - рассмотреть вопросы нацбезопасности, изменения Земельного кодекса и еще ряд законопроектов. Об этом свидетельствует проект повестки дня, опубликованный на сайте Рады.

Отметим, что сегодня во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о переименовании военных комиссариатов в террцентры комплектования и социальной поддержки. А вот проекты законов о званиях военнослужащих и о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс будут рассмотрены в первом чтении.

Кроме того, депутаты проголосуют за изменения в заключительные положения закона "О рынке электрической энергии", рассмотрят законопроект об установлении алгоритма перечисления средств на текущие счета поставщиков электрической энергии по регулируемому тарифу, обсудят переименование некоторых населенных пунктов Киевской области.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, состоялось заседание Согласительного совета Верховной Рады.

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