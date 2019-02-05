Знаменитый журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал мнение Ксении Собчак касаемо женской и мужской измены, которое она озвучила в эфире российского "Первого канала" в связи со слухами о своем разладе с мужем Максимом Виторганом из-за любовной связи с режиссером Константином Богомоловым.

Реплику об этом Познер оставил в своем Instagram.

Прежде всего, журналист отметил, что ему неясно, почему тема отношений Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова так всех интересует в последнее время.

"Мне кажется это очень странным - внимание к жизни селебритис так называемых, знаменитостей, меня всегда это удивляет", - написал он.

Впрочем, Познер решил прокомментировал слова Ксении Собчак о том, что мужская измена в глазах людей кажется чем-то нормальным, иногда даже - его достижением, а женская измена, напротив, порицается и это - неправильно.

"И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь "Не возжелай жену соседа твоего" - это существует, а вот заповедь "Не возжелай мужа соседки твоей" - этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными", - сказал журналист.

Скриншот:Instagram/ pozneronline

Напомним, муж Собчак Виторган подрался с режиссером Богомоловым, которого приписывают Ксении в любовники.

Также мы писали о том, что Максим Виторган попросил не беспокоить сообщениями о похождения своей жены с режиссером.