В городе Каменское Днепропетровской области правоохранителям удалось разоблачить группировку, которая занималась распространением наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Примечательно, что главарем банды был полицейский, который работал в местном отделе полиции. Остальные участники - жители города. Злоумышленники покупали опий и марихуану в других областях Украины и продавали их в регионе.

Дома у участников группировки были проведены обыски, во время которых были найдены партия наркотиков, записи "черной бухгалтерии".

Четверым участникам группировки сообщили о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в сети показали видео с полицейским, который на камеру употребляет наркотики.

Также мы писали о том, что полицейские поймали в Николаеве кочующую банду дилеров, у которых изъяли наркотиков на миллион.