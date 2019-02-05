Генпрокурор Юрий Луценко не видел никаких документов, которые бы подтверждали, что днепровский бизнесмен Александр Петровский выиграл против него суд и добился таким образом запрета называть его "криминальным авторитетом" или "Нариком".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган пишет "Громадське".

"Луценко не вызывали ни в суд, никуда. Решение никакого не получали. Что-то комментировать мы не можем, потому что не видели ни решения суда, ни вызова в суд. Надо сначала увидеть какой-то юридический документ. Мы все прочитали так же, как и вы - из новостей", - сказала она.

Между тем, вчера журнал "Новое время" опубликовал материал, в котором журналисты утверждали, что Петровский выиграл несколько судебных процессов (как против самого Луценко, так и против журналистов), по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом".

Отметим, что громким скандалом обернулось присутствие на вручении Томоса об автокефалии украинской церкви бизнесмена из Днепра Александра Петровского, которого в СМИ называют криминальным авторитетом по прозвищу Нарик.

После публикации "Страны" об этом "порохоботы" попытались опровергнуть явление "авторитета" на подписании Томоса, но у них ничего не получилось.

Также мы писали о том, как власти бросились защищать "крестного отца" ПЦУ Александра Петровского.