В понедельник, 5 февраля, в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО), которая продлится до 25 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОЯО).

Фото: testportal.gov.ua

Для того, чтобы зарегистрироваться и участвовать в ВНО, необходимо создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОЯО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет). После этого региональный центр выдает специальный сертификат.

"Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учреждений образования направляют до 18 марта 2019 года", - уточнили в УЦОЯО.

Ранее "Страна" сообщала, что Минобразования хочет ввести внешнее независимое тестирование для 4 классов.