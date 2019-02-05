Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 5 февраля, установил официальный курс основных валют по отношению к гривне. Как и в предыдущий банковский день, гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Так, стоимость доллара составила 27,42 грн за единицу валюты, а это на 15 копеек дешевле, чем вчера, 4 февраля. Евро также значительно подешевел, его стоимость составила 31,38 грн за единицу, что на 24 копейки меньше, чем днем ранее.

Официальный курс НБУ на 5 февраля выглядит следующим образом:

1 доллар - 27,42369200 (-0,14701200);

1 евро - 31,38641500 (-0,23994000);

1 рубль - 0,41813000 (-0,00177000).

Напомним, банкиры рассказали, куда будет двигаться курс доллара на этой неделе.

Также мы писали о том, почему курс доллара провалился в первый рабочий день недели.