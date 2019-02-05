Во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода: столбики термометров по-прежнему будут держаться на отметках выше нуля. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

В большинстве областей днем осадков не будет, ожидается переменная облачность. Исключениями стали Ужгород, Ивано-Франковск, Житомир, Киев, Чернигов и Сумы - тут даже днем, по прогнозу, пройдет небольшой снег. Впрочем, и в этих городах сохраняется теплая погода.

В западных, центральных, северных и восточных регионах днем ожидается 0...+4 градуса, ночью: -2...+3 градуса. На юге страны теплее - днем +5...+8 градусов, ночью +1...+4 градуса.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики предупредили о перепадах температуры, которые приведут к гололеду и туману на дорогах.

Также мы писали, что синоптик пообещала украинцам метеорологический перебор с туманом в начале текущей недели.