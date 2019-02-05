Транспортный сервис Uber с 3 февраля запустил в деловой столице Индии, городе Мумбаи новый вид услуг - Uber Boat. Теперь клиенты Uber могут забронировать не только обычное такси, но и катер. Об этом передает CNN.

Скоростные катера будут курсировать между тремя пунктами назначения на набережной города.

Цена поездки стартует с 5 700 рупий (80 долларов США) для шести или восьмиместных катеров и доходит до 9 500 рупий (132 доллара США) для более крупных судов, в которых могут разместиться 10 и более пассажиров.

Однако заказать можно будет весь катер целиком, а не просто купить место в нем.

Программа в Мумбаи стартовала на экспериментальной основе, но будет расширена в ближайшие недели, сообщил CNN официальный представитель компании.

Города Индии являются одними из самых загруженных в мире. Согласно отчету Boston Consulting Group, сделанному в прошлом году по заказу Uber, Мумбаи, Нью-Дели, Бангалор и Калькутта теряют более 22 миллиардов долларов в год из-за пробок.

Согласно отчету, индусам, путешествующим в этих городах на определенное расстояние, требуется примерно на 1,5 часа больше, чем в других азиатских мегаполисах.

Однако Uber не первая компания, которая пытается в Мумбаи создать альтернативу автомобилям. Blade, вертолетный сервис для богатых, объявил в декабре, что в этом году тоже запустит свой сервис в индийском городе.

Ранее "Страна" сообщала, что cервис Uber пошел на уступки и продолжит работать в Лондоне.