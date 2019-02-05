Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью снова в центре внимания. Вчера, 4 февраля, он буквально стал героем дня, после того как не удержался и шлепнулся на лед во время символичного вбрасывания шайбы на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как передает портал Sports Моуринью приехал в подмосковную Балашиху по приглашению ХК Авангард, чтобы посмотреть их матч против СКА. Перед началом игры португалец должен был провести символическое вбрасывание - и с этим он удачно справился, но только он не знал, что нужно пожать руки хоккеистам. Когда звездного гостя окликнул хоккеист Павел Дацюк, разыгрался самый опасный момент вечера. Жозе Моуринью шлепнулся на лед.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Падение Жозе Моуринью прославило КХЛ на весь мир - гифку с падением Моуринью ретвитнул даже официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Twitter.com

Сам Жозе после инцидента заявил, что все обошлось благополучно и с ним все в порядке. А вот руководство КХЛ после забавного приключения начало удалять все видео с падением со своих ресурсов. Зачем - непонятно...

Видео: Sovsport.ru

Ранее "Страна" сообщала, что Жозе Моуринью признался, что прятался от УЕФА в ящике с грязным бельем.