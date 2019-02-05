В ночь на вторник, 5 февраля, в Париже произошла трагедия. Здесь вспыхнуло восьмиэтажное здание на западе Парижа. В огне пожара погибло не меньше семи человек. Об этом передает радиостанция RTL.

По информации с места трагедии, пожар произошел в XVI округе Парижа, где расположены посольства около 90 стран мира.

На месте работают 200 пожарных. Первоначально речь шла о четырех погибших и 27 пострадавших, в том числе и двое пожарных. По состоянию на 04.30 (время киевское - Прим. Ред.) борьба с огнем еще продолжалась.

Очевидцы утверждают, что видели на крыше пылающего здания людей, которые пытались спастись от огня.

Летиция Шевалье, директор по коммуникациям ExterionMedia France обнародовала в своем Twitter фото пожара.

Фото: twitter.com/LaetChevallier

Ранее "Страна" сообщала, что при взрыве в Париже получил ранения гражданин Украины.

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