Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №2 следователями Дарницкого райуправления полиции завершено досудебное расследование по подозрению 36-летней женщины в умышленном убийстве двух своих малолетних детей, которое произошло 26 октября 2018 в Киеве.

Прокуратура требует направить мать-убийцу, которая утопила в озере на Осокорках двух своих маленьких детей, на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Об этом передает пресс-служба киевской прокуратуры.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования следователи собрали достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей. Ее действия квалифицированы по п.п.1, 2 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

"Согласно результатов комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могла осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности. По заключению врачей состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменилось и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - уточнили в пресс-службе.

Следователь по согласованию с прокурором направил в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.

На время рассмотрения ходатайства подозреваемая будет находится в медицинском учреждении закрытого типа.

Ранее "Страна" сообщала, что пропавших в Киеве детей нашли в озере на Дарнице. Их утопила родная мать.