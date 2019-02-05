Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что не допустит в Украину российских наблюдателей на президентские выборы-2019. Такое обещание он озвучил, вчера 4 февраля, в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пускать наблюдателей от России. И гарантирую украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", - сказал президент.

Петр Порошенко также уточнил, что таким образом планируется предотвратить прибытие на выборы в Украину граждан России в качестве наблюдателей от международных организаций.

Ранее "Страна" сообщала, что Аслунд заявил, что выборы не должны помешать сотрудничеству Украины и МВФ.

Также мы рассказывали, что на генпрокурора Луценко подали жалобу в КДКП из-за агитации за Порошенко.