Трое иранских ученых-ракетостроителей погибли в результате пожара в центре космических исследований в Центр космических исследований.

Об этом сообщает Radio Farda ("Радио Свобода"), ссылаясь на иранского министра телекоммуникаций Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

По словам министра, пожар произошел во время праздничного мероприятия, посвященного 40 годовщине исламской революции в Иране. При этом, министр не стал уточнять причины пожара и имена погибших.

Напомним, 15 января Иран не сумел вывести на заданную орбиту отечественный спутник "Пеям" ("Сообщение").

Также Иран протестировал новую крылатую ракету с дальностью полета до 1350 километров. Ракета называется "Ховейзе", она прошла испытания 2 февраля, в день празднования 40-й годовщины Исламской революции. Таким образом, Иран расширил программу в части баллистических ракет, вопреки оппозиции США и обеспокоенности европейских стран.