В Австрии во время авиашоу в озеро Вольфгангзее упал небольшой самолет, пилот не пострадал.

Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

"На границе федеральных земель Зальцбург и Верхняя Австрия в понедельник после обеда маленький самолет упал во Вольфгангзее. Пилот, 44-летний мастер высшего пилотажа, был спасен службой спасения на воде", - говорится в сообщении.

Фото: kurier.at

По данным местных властей, инцидент произошел во время воздушного шоу.

В Facebook было опубликовано видео, которое, однако, затем удалили, как пилот делает левый поворот низко над водой, снижается еще ниже и затрагивает левым крылом воду. Пилот пытался еще вывести самолет наверх, однако неудачно.

В результате падения мужчина получил легкие травмы, он доставлен в больницу. Спасательные службы достали из озера самолет.

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