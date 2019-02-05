С 1 января вступил в силу приказ Министерства образования, который вносит изменения в образцы документов о среднем образовании. Соответствующий документ обнародован на сайте Министерства образования и науки.

В общем внесены изменения в 13 образцов документов о среднем образовании, похвальные грамоты, приложения к свидетельствам о получении среднего образования и пр.

В частности, техническим описанием документов об образовании предусмотрено заменить в образцах документов слова "аттестат о полном общем среднем образовании" словами "свидетельство о получении полного общего среднего образования".

Также в случаях, указанных законодательством, изготавливается документ об образовании с использованием шрифта Брайля.

Ранее "Страна"рассказывала, как выпускники школ сами будут считать средний балл аттестата при поступлении.

Мы писали, что минобразования опубликовало новые правила поступления в вузы.

Также утверждены все главные нормативы тестов ВНО-2019.