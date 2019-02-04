В Одессе пассажир троллейбуса получил ножевое ранение за то, что заступился за девушку. Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 4 февраля в троллейбусе, следовавшему по маршруту № 12 в районе Ивановского моста.

"Мужчина заступился за девушку, к которой пристали трое неизвестных, и получил от них удар ножом в живот", - пишет издание.

Пострадавшего госпитализировали, а ранившего его человека задержали. Он оказался ранее судимым.

По второй версии никакой девушки не было - задержанный, по всей видимости, пытался совершить карманную кражу, и пострадавший его заметил и попытался остановить, ударив в лицо. После этого подозреваемый вынул нож. Также в драке пострадал еще один пассажир - у него сломан палец.

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