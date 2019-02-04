Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, где бушует эпидемия кори.

Об переводе в следственный изолятор на своей странице в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко, ссылаясь на информацию Красного креста.

Вера Савченко считает, что ее сестру пытаются вывезти из Киева до выборов. "Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Итак, быстро до выборов хотят скрыть Надежду из Киева", - заявила она.

Фото:facebook.com

Напомним, Савченко, находящаяся под арестом, 3 февраля подала документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Вера Савченко принесла документы сестры Надежды в ЦИК, но денег для залога не дала

Как сообщала "Страна", судья Верховного суда Украины взяла самоотвод в деле Савченко.

Ранее стало известно, что прокуратура просит передать дело Савченко и Рубана из Славянска в Чернигов.