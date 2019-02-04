В Англии жители заметили удивительные снежные рулоны прямо посреди полей. Это большие снежные комья, которые образуются при определенных погодных условиях благодаря силе ветра и гравитации, сообщает Русская служба ВВС.

Брайан Бэйлисс, живущий в графстве Уилтшир, обнаружил странные снежные роллы на собственном поле. По его словам сначала он подумал, что эти причудливые конструкции слепили какие-то шутники, но потом заметил, что на снегу не было никаких следов.

Фото: bbc.com

Подобные рулоны снега возникают, когда снег покрывает лед, но не прилипает к нему. При этом снег должен быть пушистым и рыхлым, а температура воздуха - чуть выше нуля. Ветер должен быть достаточно сильным, чтобы перемещать снег, но не слишком сильным, чтобы эти рулоны не разрушались.

Фото: bbc.com

Сам Бэйлисс, который служит лесничим, говорит, что за всю свою жизнь - а ему 51 год - никогда не видел ничего подобного. "Я мог смотреть через них насквозь, и это просто не укладывалось у меня в голове", - говорит Брайан Бэйлисс. Он сфотографировал эти снежные рулоны на рассвете в субботу.

Фото: bbc.com

Метеоролог Иэн Фергюссон говорит, что погодные условия, необходимые для возникновения снежных рулонов, возникают чрезвычайно редко. По его словам, при удачном совпадении погодных условий снежные рулоны появляются, в основном, на пологих холмах или озерах. Снежные рулоны напоминают тюки сена, рулеты или большие бублики.

В начале января подобный же феномен был обнаружен на поле для гольфа в исландском городе Храпнфйордур, неподалеку от Рейкъявика.

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