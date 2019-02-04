Создатель популярного сериала "Игра престолов" телеканал HBO в сотрудничестве с брендом пива представил рекламный ролик-кроссовер к последнему сезону.

Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале сериала "GameofThrones".

В ролике, который согласно описанию был показан в финале Супербоула, что состоялся в минувшее воскресенье, появляется рыцарь в доспехах цветов рекламируемого бренда. Он дерется против одного из героев сериала Григора Клигана по прозвищу Гора.

"Рекламный" рыцарь уступает сопернику, упав на землю. Гора уже готов добить противника, но появляется на бреющем дракон Дейенерис Таргариен, который в несколько заходов сжигает всех на арене и вокруг несколькими огненными ударами.

Предполагается, что к настоящим кадрам последнего сезона добавили логотипы рекламируемого бренда, раскрасив их доспехи в фирменные цвета.

Видео: youtube.com/

Как сообщала "Страна", создатели сериала "Игра Престолов" официально объявили, когда стартует финальный сезон.

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